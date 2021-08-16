В Ізраїлі за тиждень третю дози вакцини від коронавірусу отримали понад мільйон осіб
Через тиждень після початку в Ізраїлі прищепної кампанії третьою дозою вакцини від коронавірусу кількість отримали третій укол перевищила мільйон осіб. Це більш ніж половина щеплених ізраїльтян старше 50 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу прем'єр-міністра Ізраїлю.
"Мільйон громадян взяли відповідальність і за себе, і за своє оточення і вакцинувалися третьою дозою вакцини. Це відмінні дані і велике досягнення, але попереду у нас ще багато роботи", - заявив прем'єр Ізраїлю Нафталі Беннет.
За його словами, громадяни Ізраїлю стали першими у світі, хто отримав третю дозу вакцини від коронавірусу. "Тільки так ми збережемо здоров'я і роботу. Якщо ви ще не вакцинувалися - йдіть прямо зараз", - закликав глава уряду.
У прес - службі прем'єра зазначили, що мільйон вакцинованих третьою дозою - це більш ніж половина 1,9 млн щеплених громадян старше 50 років, які зробили другий укол п'ять місяців тому.
Нагадаємо, 13 серпня влада Ізраїлю прийняла рішення вакцинувати третьою дозою людей старше 50 років, а з 1 серпня - громадян старше 60 років.
Відзначити, в Ізраїлі відкрили в десяти найбільших місцях нічні пункти вакцинації.