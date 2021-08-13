В Ізраїлі почнуть робити третю дозу вакцин від COVID-19 людям старше 50 років
Фото: в Ізраїлі почнуть робити третю дозу вакцин від COVID-19 людям старше 50 років (Віталій Носач, РБК-Україна)
Влада Ізраїлю прийняла рішення затвердити третю дозу вакцин від COVID-19 людям старше 50 років. Лікарняні каси отримали відповідне повідомлення.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на newsru.co.il.
З сьогоднішнього дня не тільки громадяни старше 60 років, а й громадяни у віці 50-59 років, можуть замовляти чергу на "бустерне" щеплення.
Для цього потрібно звернутися в свою лікарняну касу по телефону, через сайт або мобільний додаток, повідомило видання.
Особи старше 50 років з п'ятниці, 13 серпня, зможуть записатися на третє щеплення від коронавірусу.
Раніше повідомлялося, що США схвалять третю дозу вакцини від коронавірусу для осіб з ослабленим імунітетом.