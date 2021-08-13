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В Ізраїлі почнуть робити третю дозу вакцин від COVID-19 людям старше 50 років

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Єрусалим, П'ятниця 13 серпня 2021 13:33
В Ізраїлі почнуть робити третю дозу вакцин від COVID-19 людям старше 50 років Фото: в Ізраїлі почнуть робити третю дозу вакцин від COVID-19 людям старше 50 років (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Влада Ізраїлю прийняла рішення затвердити третю дозу вакцин від COVID-19 людям старше 50 років. Лікарняні каси отримали відповідне повідомлення.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на newsru.co.il.

З сьогоднішнього дня не тільки громадяни старше 60 років, а й громадяни у віці 50-59 років, можуть замовляти чергу на "бустерне" щеплення.

Для цього потрібно звернутися в свою лікарняну касу по телефону, через сайт або мобільний додаток, повідомило видання.

Особи старше 50 років з п'ятниці, 13 серпня, зможуть записатися на третє щеплення від коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що США схвалять третю дозу вакцини від коронавірусу для осіб з ослабленим імунітетом.

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