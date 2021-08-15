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Ізраїль вакцинуватиме населення навіть вночі. Пункти відкриють у 10 містах

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Ізраїль, Неділя 15 серпня 2021 09:07
Ізраїль вакцинуватиме населення навіть вночі. Пункти відкриють у 10 містах Фото: ізраїльтяни зможуть вакцинуватися навіть вночі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет доручив відкрити у десятьох найбільших містах країни нічні пункти вакцинації від коронавірусу. Такий пункт вже був відкритий в Тель-Авіві й мав високий попит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прем'єра Ізраїля.

Нічні пункти щеплення працюватимуть у найбільших містах Ізраїля з неділі до вівторка. Список має найближчим часом опублікувати Міністерство охорони здоров'я країни.

"Це рятує життя, а нічна вакцинація дозволяє людям, які не хочуть бути відсутніми на роботі, прийти та зробити щеплення без черги в позаурочні години. Ми продовжимо докладати всі зусилля та використовувати всі засоби, щоб вакцинувати всіх, хто хоче і може", - наголосив ізраїльський прем'єр Беннет.

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