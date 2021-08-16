В Израиле за неделю третью дозы вакцины от коронавируса получили более миллиона человек

Спустя неделю после начала в Израиле прививочной кампании третьей дозой вакцины от коронавируса количество получивших третий укол превысило миллион человек. Это больше половины привитых израильтян старше 50 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Израиля .

"Миллион граждан взяли ответственность и за себя, и за свое окружение и вакцинировались третьей дозой вакцины. Это отличные данные и большое достижение, но впереди у нас еще много работы", - заявил премьер Израиля Нафтали Беннет.

По его словам, граждане Израиля стали первыми в мире, кто получил третью дозу вакцины от коронавируса. "Только так мы сохраним здоровье и работу. Если вы еще не вакцинировались - идите прям сейчас", - призвал глава правительства.

В пресс-службе премьера отметили, что миллион вакцинированных третьей дозой - это более половины 1,9 млн привитых граждан старше 50 лет, которые сделали второй укол пять месяцев назад.