ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Израиле за неделю третью дозы вакцины от коронавируса получили более миллиона человек

Новина українською →
Иерусалим, Понедельник 16 августа 2021 20:59
В Израиле за неделю третью дозы вакцины от коронавируса получили более миллиона человек Фото: в Израиле за неделю сделали более миллиона прививок третьей дозой вакцины от коронавируса (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Спустя неделю после начала в Израиле прививочной кампании третьей дозой вакцины от коронавируса количество получивших третий укол превысило миллион человек. Это больше половины привитых израильтян старше 50 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Израиля.

"Миллион граждан взяли ответственность и за себя, и за свое окружение и вакцинировались третьей дозой вакцины. Это отличные данные и большое достижение, но впереди у нас еще много работы", - заявил премьер Израиля Нафтали Беннет.

По его словам, граждане Израиля стали первыми в мире, кто получил третью дозу вакцины от коронавируса. "Только так мы сохраним здоровье и работу. Если вы еще не вакцинировались - идите прям сейчас", - призвал глава правительства.

В пресс-службе премьера отметили, что миллион вакцинированных третьей дозой - это более половины 1,9 млн привитых граждан старше 50 лет, которые сделали второй укол пять месяцев назад.

Напомним, 13 августа власти Израиля приняли решение вакцинировать третьей дозой людей старше 50 лет, а с 1 августа - граждан старше 60 лет.

Отметим, в Израиле открыли в десяти крупнейших городах ночные пункты вакцинации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Коронавирус Вакцинация
NEWS
Премьер и министр обороны Швеции приедут на саммит Крымской платформы
Премьер и министр обороны Швеции приедут на саммит Крымской платформы
DAILY
Перепады настроения. Кого украинцы хотят видеть у власти
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Перепады настроения. Кого украинцы хотят видеть у власти