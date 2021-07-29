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В Ізраїлі дозволили вакцинацію від COVID-19 третьою дозою людей старше 60 років

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Єрусалим, Четвер 29 липня 2021 16:13
В Ізраїлі дозволили вакцинацію від COVID-19 третьою дозою людей старше 60 років Фото: в Ізраїлі починають вакцинувати людей старше 60 років третьою дозою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Ізраїлі з 1 серпня почнуть вакцинувати від COVID-19 третьою дозою людей старше 60 років. Третє щеплення зможуть зробити ті, хто отримав другу дозу не менше ніж за п'ять місяців до цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

За даними видання, генеральний директор МОЗ країни Нахман Аш попередив директорів лікарняних кас про необхідність підготовки третьої дози вакцини від коронавірусу для осіб старше 60 років починаючи з неділі, 1 серпня.

Міністр зазначив, що третє щеплення буде доступне тим, хто отримав другу дозу принаймні за п'ять місяців до цього. При цьому третій укол не зможуть отримати ті, хто вилікувався від COVID-19 і не був вакцинований.

Нагадаємо, раніше в американській компанії Pfizer заявили, що третя доза її вакцини від коронавірусу збільшує рівень антитіл в 11 разів.

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Ізраїль Коронавірус Вакцинація
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