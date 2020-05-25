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Зеленський закликав Ізраїль ратифікувати угоду про ЗВТ

Новини » Політика     25.05.2020 - 14:08
Зеленський закликав Ізраїль ратифікувати угоду про ЗВТ
Фото: Біньямін Нетаньяху і Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Угода між країнами було підписано майже півтора року тому

Президент України Володимир Зеленський закликав уряд Ізраїлю ратифікувати угоди про зону вільної торгівлі між країнами. Дана угода була підписана сторонами ще 21 січня 2019 року.

Про це повідомили в прес-службі Офісу президента.

Відзначається, що про це Зеленський повідомив прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху під час телефонної розмови.

"Він (Зеленський - ред.) закликав ізраїльську сторону в найкоротші терміни завершити ратифікацію двосторонньої угоди про вільну торгівлю, підписаної 21 січня 2019 року", - повідомили в ОП.

Також сторони обговорили можливі проекти для інвестування з боку Ізраїлю в Україні. Зокрема, можливість участі ізраїльської сторони у будівництві міжнародного аеропорту в Черкасах та автодороги.

Нагадаємо, під час візиту президента України до Ізраїлю на початку року, Зеленський звернувся з проханням до ізраїльського Кнесету ратифікувати угоду про вільну торгівлю між країнами.

Також у той час Зеленський зажадав врегулювати ситуацію з відмовами у в'їзді українцям в Ізраїль.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України УкраїнаІзраїльЗВТ
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