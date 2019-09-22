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В Ізраїлі почалися консультації щодо формування уряду

Новини » Політика    22.09.2019 - 21:47
В Ізраїлі почалися консультації щодо формування уряду
Фото: Кнесет (wikipedia.org)

Дві партії виступили за спільну коаліцію

Президент Ізраїлю Реувен Рівлін сьогодні, 22 вересня, після виборів провів перші консультації з парламентськими фракціями з питання формування уряду. Про це повідомляє DW.

Повідомляється, що на початку він зустрівся в Єрусалимі з представниками центристського блоку "Кахоль-лаван" колишнього начальника Генштабу Бені Ганц. Далі відбулися переговори з партією "Лікуд" Біньяміна Нетаньяху, партією Об'єднаний арабська список і ультрарелігійної партії ШАС.

Після виборів в Ізраїлі панує політична невизначеність. Блок Бенні Ганца, отримавши 33 із 120 мандатів, став найсильнішою парламентською силою. "Лікуд" Нетаньяху зайняв друге місце, отримавши 21 мандат. Ні одна з партій не має необхідної більшості для формування уряду.

Раніше і Нетаньяху, і Ганц виступили за "велику коаліцію", проте між сторонами існують розбіжності щодо питання про те, хто повинен її очолити. Ганц раніше відмовився від можливості співпраці з урядом під керівництвом Нетаньяху, на адресу якого висунуто ряд корупційних звинувачень.

Нагадаємо, 20 вересня в Ізраїлі оприлюднили результати підрахунку 99,9% голосів на парламентських виборах. Зазначимо, що це неофіційні результати, так як в підсумки не включені п'ятнадцять виборчих дільниць, на яких були зафіксовані порушення. За результатами підрахунку зі 120 місць у Кнесеті 33 забирає "Кахоль Лаван", 31 - партія чинного прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу "Лікуд". "Арабський спільний список" отримає 13 місць, ШАС - 9, НДІ - 8, "Яхадут А-Тора" - 8, "Яміна" - 7, "Авода-Гешер" - 6, "Мерец" - 5.

Лише на виборах проголосували майже 4,5 млн виборців, електоральний бар'єр становить 144 тис. голосів. Також повідомляється, що 120 тис. виборців проголосували за партії, що не пройшли у Кнесет.

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