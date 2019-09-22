В Израиле начались консультации по формированию правительства

Фото: Кнессет (wikipedia.org)

Две партии выступили за общую коалицию

Президент Израиля Реувен Ривлин сегодня, 22 сентября, после выборов провел первые консультации с парламентскими фракциями по вопросу формирования правительства. Об этом сообщает DW.

Сообщается, что в начале он встретился в Иерусалиме с представителями центристского блока "Кахоль-лаван" бывшего начальника Генштаба Бенни Ганца. Далее состоялись переговоры с партией "Ликуд" Биньямина Нетаньяху, партией Объединенный арабский список и ультрарелигиозной партией ШАС.

После выборов в Израиле царит политическая неопределенность. Блок Бенни Ганца, получив 33 из 120 мандатов, стал сильнейшей парламентской силой. "Ликуд" Нетаньяху занял второе место, получив 21 мандат. Ни одна из партий не имеет необходимого большинства для формирования правительства.

Ранее и Нетаньяху, и Ганц выступили за "большую коалицию", однако между сторонами существуют разногласия по вопросу о том, кто должен ее возглавить. Ганц ранее отказался от возможности сотрудничества с правительством под руководством Нетаньяху, в адрес которого выдвинуты ряд коррупционных обвинений.

Напомним, 20 сентября в Израиле обнародовали результаты подсчета 99,9% голосов на парламентских выборах. Отметим, что это неофициальные результаты, так как в итоги не включены пятнадцать избирательных участков, на которых были зафиксированы нарушения. По результатам подсчета из 120 мест в Кнессете 33 забирает "Кахоль Лаван", 31 - партия действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд". "Совместный арабский список" получит 13 мест, ШАС - 9, НДИ - 8, "Яхадут А-Тора" - 8, "Ямина" - 7, "Авода-Гешер" - 6, "Мерец" - 5.

Всего на выборах проголосовали почти 4,5 млн избирателей, электоральный барьер составил 144 тыс. голосов. Также сообщается, что 120 тыс. избирателей проголосовали за партии, который не прошли в Кнессет.