RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Ізраїлі готуються до п'ятих за три роки виборів до парламенту

Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет і змінний прем'єр-міністр Яір Лапід зробили спільну заяву, в якій прокоментували рішення розпустити Кнесет. Країна готується провести п'яті вибори за три роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NEWSru.co.il.

Беннет перерахував досягнення свого уряду і зазначив, що рішення розпустити парламент було прийнято після того, як стало ясно, що немає можливості продовжити дію Ізраїльських законів в Юдеї і Самарії.

"Мені стало ясно, що немає шансів уникнути серйозного збитку нашій безпеці і конституційного Хаосу", - заявив Беннет.

Змінний прем'єр-міністр Яір Лапід, який найближчим часом стане чинним прем'єр-міністром Ізраїлю на весь перехідний період, заявив своєю чергою, що високо цінує прем'єр-міністра Нафталі Беннета.

"Це дуже важливий лідер єврейського народу, і я впевнений, що ми ще будемо працювати разом", - сказав Лапід.

Свою заяву зробив глава опозиції Біньямін Нетаніяху.

"Сьогодні люди посміхаються, бо ми позбавляємося від найгіршого в історії держави уряду", - сказав Нетаніяху.

Він додав, що не виключає можливості створення альтернативного уряду в чинному Кнесеті, однак готується до виборів.

"Я не увійду в коаліцію з Мансуром Аббасом. Гідеон Саар відмовлявся входити в коаліцію зі мною, але готовий на союз з "мусульманськими братами", - заявив Нетаніяху.

Нагадавши, рішення про розпуск парламенту було прийнято на тлі того, що в кінці червня закінчується термін дії тимчасових законів щодо ізраїльського законодавства в Юдеї і Самарії. Опозиція відмовляється підтримати їх продовження.

Зазначимо, уряд Беннета в коаліції з Лапідом протримався більше року, він прийшло на зміну Кабінету Міністрів Біньяміна Нетаньяху, правління якого тривало безперервно 12 років. До цього протягом останніх років в країні пройшло кілька парламентських виборів, оскільки політичні сили не могли заручитися достатньою для сильного уряду підтримкою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль