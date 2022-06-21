В Израиле готовятся к пятым за три года выборам в парламент

Беннет перечислил достижения своего правительства и отметил, что решение распустить парламент было принято им после того, как стало ясно, что нет возможности продлить действие израильских законов в Иудее и Самарии.

"Мне стало ясно, что нет шансов избежать серьезного ущерба нашей безопасности и конституционного хаоса", - заявил Беннет.

Сменный премьер-министр Яир Лапид, который в ближайшее время станет действующим премьер-министром Израиля на весь переходный период, заявил в свою очередь, что высоко ценит премьер-министра Нафтали Беннета.

"Это очень важный лидер еврейского народа, и я уверен, что мы еще будем работать вместе", - сказал Лапид.

Свое заявление сделал глава оппозиции Биньямин Нетанияху.

"Сегодня люди улыбаются, так как мы избавляемся от худшего в истории государства правительства", - сказал Нетанияху.

Он добавил, что не исключает возможности создания альтернативного правительства в действующем Кнессете, однако готовится к выборам.

"Я не войду в коалицию с Мансуром Аббасом. Гидеон Саар отказывался входить в коалицию со мной, но готов на союз с "Мусульманскими братьями", - заявил Нетанияху.

Напомним, решение о роспуске парламента было принято на фоне того, что в конце июня истекает срок действия временных законов в отношении израильского законодательства в Иудее и Самарии. Оппозиция отказывается поддержать их продление.

Отметим, правительство Беннета в коалиции с Лапидом продержалось более года, оно пришло на смену кабинету министров Биньямина Нетаньяху, правление которого длилось непрерывно 12 лет. До этого в течение последних лет в стране прошло несколько парламентских выборов, поскольку политические силы не могли заручиться достаточной для сильного правительства поддержкой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.