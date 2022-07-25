В Ізраїлі готують відповідь Кремлю на випадок ліквідації Єврейського агентства

Прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід доручив Міністерству закордонних справ підготувати низку політичних заходів проти Росії, які будуть реалізовані у разі ліквідації представництва в РФ єврейського агентства "Сохнут", що сприяє імміграції до Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Israel Hayome .

Хоча Москва не назвала причин для закриття офісів агентства, офіційні особи заявили, що це можливо пов'язано з позицією Ізраїлю, який засудив вторгнення Росії в Україну.

За даними джерела видання, ізраїльська делегація, яка мала відправитися до Москви в суботу, щоб спробувати переконати російську владу припинити свої дії проти Єврейського агентства, не вилетіла, як планувалося, оскільки Росія ще не підтвердила їхні візи.

Очікується, що Лапід, який також є міністром закордонних справ, розгляне низку можливих заходів і ухвалить рішення найближчими днями.