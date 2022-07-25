В Израиле готовят ответ Кремлю на случай ликвидации Еврейского агентства

Премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил Министерству иностранных дел подготовить ряд политических мер против России, которые будут реализованы в случае ликвидации представительства в РФ еврейского агентства "Сохнут", содействующего иммиграции в Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Israel Hayome .

Хотя Москва не назвала причин для закрытия офисов агентства, официальные лица заявили, что это, возможно, связано с позицией Израиля, который осудил вторжение России в Украину.

По данным источника издания, израильская делегация, которая должна была отправиться в Москву в субботу, чтобы попытаться убедить российские власти прекратить свои действия против Еврейского агентства, не вылетела, как планировалось, поскольку Россия еще не подтвердила их визы.

Ожидается, что Лапид, который также является министром иностранных дел, рассмотрит ряд возможных мер и примет решение в ближайшие дни.