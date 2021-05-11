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Ізраїль заявив про шість постраждалих мирних жителів через обстріл з Сектора Газа

Автор: Ігор Литвиненко

Армія Ізраїлю заявила про попадання випущеної з Сектора Газа ракети в житловий будинок в Ашкелоні. В результаті постраждали шість мирних жителів.

Про це йдеться в повідомленні Армії оборони Ізраїлю в Twitter.

Ізраїльські військові відзначають, що обстріли із сектора Газа цивільного населення на півдні Ізраїлю тривають з 18:00 неділі, 10 травня.

"По південному Ізраїлю тривають безперервні ракетні обстріли, в результаті яких, постраждав житловий будинок в Ашкелоні. 6 мирних жителів отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

У відповідь на обстріли військові Ізраїлю ліквідували 15 терористів ХАМАС і вразили 130 об'єктів терористів в Газі.

За інформацією видання Jerusalem Post, ракети з Сектора Газа близько 6 ранку потрапили в два житлових будинки в Ашкелоні. Одна з ракет потрапила в сімейний будинок, в результаті чого батьки отримали поранення середньої тяжкості, а діти - легкі. Ще двоє людей постраждали в результаті попадання ракет в інший будинок.

Фото: ракета потрапила в житловий будинок (twitter.com/IdfRussian)

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ХАМАС перейшов "червоні лінії" після ракетного удару з Сектора Газа по околицях Єрусалиму.

Також РБК-Україна писало, що Рада безпеки ООН скличе екстрене засідання в понеділок, 10 травня, через ескалацію в Ізраїлі.

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Новини України Сектор ГазаобстрелІзраїль