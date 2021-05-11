Израиль заявил о шести пострадавших мирных жителях из-за обстрела из Сектора Газа

Армия Израиля заявила о попадании выпущенной из Сектора Газа ракеты в жилой дом в Ашкелоне. В результате пострадали шесть мирных жителей.
Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.
Израильские военные отмечают, что обстрелы из Сектора Газа гражданского населения на юге Израиля продолжаются с 18:00 воскресенья, 10 мая.
"По южному Израилю продолжаются непрерывные ракетные обстрелы, в результате которых, пострадал жилой дом в Ашкелоне. 6 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении.
В ответ на обстрелы военные Израиля ликвидировали 15 террористов ХАМАС и поразили 130 объектов террористов в Газе.
По информации издания Jerusalem Post, ракеты из Сектора Газа около 6 утра попали в два жилых дома в Ашкелоне. Одна из ракет попала в семейный дом, в результате чего родители получили ранения средней тяжести, а дети - легкие. Еще двое человек пострадали в результате попадания ракет в другой дом.
Фото: ракета попала в жилой дом (twitter.com/IdfRussian)
Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ХАМАС перешел "красные линии" после ракетного удара из Сектора Газа по окраинам Иерусалима.
Также РБК-Украина писало, что Совет безопасности ООН созовет экстренное заседание в понедельник, 10 мая, из-за эскалации в Израиле.