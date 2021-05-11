UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Израиль заявил о шести пострадавших мирных жителях из-за обстрела из Сектора Газа

Автор: Игорь Литвиненко

Армия Израиля заявила о попадании выпущенной из Сектора Газа ракеты в жилой дом в Ашкелоне. В результате пострадали шесть мирных жителей.

Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.

Израильские военные отмечают, что обстрелы из Сектора Газа гражданского населения на юге Израиля продолжаются с 18:00 воскресенья, 10 мая.

"По южному Израилю продолжаются непрерывные ракетные обстрелы, в результате которых, пострадал жилой дом в Ашкелоне. 6 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении.

В ответ на обстрелы военные Израиля ликвидировали 15 террористов ХАМАС и поразили 130 объектов террористов в Газе.

По информации издания Jerusalem Post, ракеты из Сектора Газа около 6 утра попали в два жилых дома в Ашкелоне. Одна из ракет попала в семейный дом, в результате чего родители получили ранения средней тяжести, а дети - легкие. Еще двое человек пострадали в результате попадания ракет в другой дом.

Фото: ракета попала в жилой дом (twitter.com/IdfRussian)

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ХАМАС перешел "красные линии" после ракетного удара из Сектора Газа по окраинам Иерусалима.

Также РБК-Украина писало, что Совет безопасности ООН созовет экстренное заседание в понедельник, 10 мая, из-за эскалации в Израиле.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Сектор ГазаобстрелИзраиль