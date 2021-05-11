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ХАМАС ракетним обстрілом Єрусалиму "перейшов червону межу", - Нетаньяху

Новость на русском → Єрусалим, Вівторок 11 травня 2021 01:12
ХАМАС ракетним обстрілом Єрусалиму "перейшов червону межу", - Нетаньяху Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Артур Родивилов

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху після ракетного удару з сектора Газа по околицях Єрусалиму, що дані дії не можна залишити без відповіді. ХАМАС перейшов червоні лінії.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Він підкреслив, що Ізраїль не потерпить атак на співгромадян і на свою територію і "відповість з великою силою". Водночас прем'єр визнав, що конфронтація "може тривати деякий час".

"Терористичні групи в Газі перетнули червону лінію в день Єрусалиму, червону лінію, і атакували ракетами околиці Єрусалиму", - заявив він.

Також Нетаньяху заявив, проте, Ізраїль не хоче ескалації ситуації.

Своєю чергою постпред Ізраїлю при ООН Гілад Ердан звинуватив міжнародне співтовариство, що воно закликами до Ізраїлю проявляти стриманість сприяє насильству з боку палестинців,

РБК-Україна писало, що на Храмовій горі в Ізраїлі поновилися сутички між мусульманами, які там знаходяться, і поліцією. Постраждали близько 180 учасників заворушень, а також дев'ять співробітників правоохоронних органів.

Також зіткнення сталися в ніч проти 8 травня. Постраждали понад 200 осіб.

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