Ізраїль заявив негласний бойкот представнику ЄС по Близькому Сходу

МЗС Ізраїлю відмовляв представнику Євросоюзу (ЄС) щодо близькосхідного мирного врегулювання Свен Купманс у практично всіх заходах під час його візиту в Ізраїль минулого тижня. Єдиний візит, який був схвалений Купмансу - зустріч з чиновником з Міноборони.

Про це повідомляє Axios з посиланням на ізраїльських чиновників .

Фактичний бойкот представнику ЄС був оголошений через те, що глава європейської дипломатії Жозеп Боррель недостатньо жорстко засудив дії ХАМАСц під час загострення конфлікту, або ж не підтримав достатньою мірою право Ізраїлю на самооборону, повідомили ізраїльські дипломати.

Коли Купманс оголосив намір прибути до Ізраїлю, МЗС країни радив йому відкласти візит через невідповідний час.

Неназвані дипломати ЄС повідомили Axios, що Купманс очікує подальшої співпраці з ізраїльською владою, і відкинули критику з боку Ізраїлю.