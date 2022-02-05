Ізраїль заборонив країнам Балтії надати Україні своє озброєння, - ЗМІ

За даними джерел видання, минулого грудня Ізраїль сповістив країни Балтії, які закуповують його озброєння, про заборону постачати зброю Україні. Такий крок може бути пов'язаний з тим, що Ізраїль намагається збалансувати свої відносини з Росією.

Як пояснює видання, Ізраїль, як і США, має суворі правила для кінцевих споживачів свого озброєння. Ці правила обмежують можливості покупця передавати озброєння іншій країні без дозволу Ізраїля. Видання зазначає, що заборона була введення через занепокоєння тим, що в Україну можуть відправити протитанкові ракетні комплекси

Міністерство оборони Латвії відмовилося коментувати інформацію видання, пояснивши це тим, що "Латвія не планує постачати Україні будь-яке озброєння, виготовлене Ізраїлем". У Литві ж сказали, що ведуть постійні переговори з Ізраїлем, але питання постачання Україні ізраїльської зброї під час зустрічей не підіймається.

Ізраїльське Міністерство оборони взагалі відмовилося коментувати ймовірну заборону. Однак ізраїльські експерти говорять, що це все пов'язано з Росією.

"Кожен вид непрямого втручання в цю кризу може завдати шкоди особливим відносинам між Єрусалимом та Москвою", - пояснив співрозмовник видання.