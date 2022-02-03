Німеччина та Фінляндія вирішать, чи отримає Україна естонські гаубиці, - посол
Німеччина разом з Фінляндією вирішуватимуть, чи отримає Україна гаубиці з Естонії в рамках сприяння в зміцненні обороноздатності на тлі загрози вторгнення Росії. Йдеться про "дуже старі гаубиці".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла Німеччини Анки Фельдгузен для "Радіо НВ".
За її словами, у Німеччині давно сформувався громадський консенсус не постачати зброю до зон гострого конфлікту. При цьому вона наголосила, що Берлін ніколи не блокував постачання нелетальної зброї через НАТО.
"Щодо гаубиць. Це наші досить жорсткі правила експорту. Ми продали ці гаубиці спочатку фінам, вони - естонцям. Фіни і ми вирішимо, чи можна передати ці дев'ять дуже старих гаубиць в Україну. Це рішення поки що не прийняте, і я теж не знаю, яким воно буде", - додала Фельдгузен.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Естонія планує передати Україні 122-міліметрові гаубиці на тлі загрози нового вторгнення з боку Росії, але чекає на схвалення від Німеччини.
За даними The Wall Street Journal, Берлін заблокував постачання гаубиць Д-30 для України.
Ці радянські гармати дислокувалися у колишній Східній Німеччині. Після возз'єднання Німеччини у 1990-х роках Берлін експортував зброю до Фінляндії, яка потім передала її Естонії у 2009 році.