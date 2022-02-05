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Израиль запретил странам Балтии предоставить Украине свое вооружение, - СМИ

Автор: Дмитрий Левицкий

В начале 2022 года Латвия, Эстония и Литва объявили о намерении поделиться с Украиной оружием, чтобы помочь сдержать агрессию России. Однако из потенциального списка помощи придется исключить вооружение, изготовленное в Израиле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Breaking Defense.

По данным источников издания, в прошлом декабре Израиль известил страны Балтии, которые закупают его вооружение, о запрете поставлять оружие Украине. Такой шаг может быть связан с тем, что Израиль пытается сбалансировать свои отношения с Россией.

Как поясняет издание, Израиль, как и США, имеет строгие правила для конечных потребителей своего вооружения. Эти правила ограничивают возможности покупателя передавать вооружение другой стране без разрешения Израиля. Издание отмечает, что запрет был введен из-за беспокойства тем, что в Украину могут отправить противотанковые ракетные комплексы

Министерство обороны Латвии отказалось комментировать информацию издания, объяснив это тем, что "Латвия не планирует поставлять Украине любое вооружение, изготовленное Израилем". В Литве же сказали, что ведут постоянные переговоры с Израилем, но вопрос поставки израильского оружия Украине во время встреч не поднимается.

Израильское Министерство обороны вообще отказалось комментировать вероятный запрет. Однако израильские эксперты говорят, что это все связано с Россией.

"Каждый вид косвенного вмешательства в этот кризис может нанести ущерб особым отношениям между Иерусалимом и Москвой", - пояснил собеседник издания.

Напомним, Германия и Финляндия решают или позволить Эстонии передать их 122-миллиметровые гаубицы Украине.

Кроме того, как сообщало издание The Wall Street Journal, Берлин заблокировал поставки гаубиц Д-30 для Украины.

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