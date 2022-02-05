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Ізраїль заборонив країнам Балтії надати Україні своє озброєння, - ЗМІ

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Ізраїль, Субота 05 лютого 2022 17:12
Ізраїль заборонив країнам Балтії надати Україні своє озброєння, - ЗМІ Фото: Ізраїль не дозволив постачати Україні своє озброєння (missilery.info)
Автор: Дмитро Левицький

На початку 2022 року Латвія, Естонія та Литва оголосили про намір поділитися з Україною зброєю, щоб допомогти стримати агресію Росії. Однак з потенційного списку допомоги доведеться виключити озброєння, виготовлене в Ізраїлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Breaking Defense.

За даними джерел видання, минулого грудня Ізраїль сповістив країни Балтії, які закуповують його озброєння, про заборону постачати зброю Україні. Такий крок може бути пов'язаний з тим, що Ізраїль намагається збалансувати свої відносини з Росією.

Як пояснює видання, Ізраїль, як і США, має суворі правила для кінцевих споживачів свого озброєння. Ці правила обмежують можливості покупця передавати озброєння іншій країні без дозволу Ізраїля. Видання зазначає, що заборона була введення через занепокоєння тим, що в Україну можуть відправити протитанкові ракетні комплекси Spike, які є спільною ізраїльсько-німецькою розробкою.

Естонія та Литва сьогодні використовують варіант Spike LR, а Латвія використовує варіанти зброї LR, LR2, ER та SR. Крім того, наприкінці січня естонські військові розмістили нове замовлення на SR Spike, зокрема навчальні ракети та кейси.

Міністерство оборони Латвії відмовилося коментувати інформацію видання, пояснивши це тим, що "Латвія не планує постачати Україні будь-яке озброєння, виготовлене Ізраїлем". У Литві ж сказали, що ведуть постійні переговори з Ізраїлем, але питання постачання Україні ізраїльської зброї під час зустрічей не підіймається.

Ізраїльське Міністерство оборони взагалі відмовилося коментувати ймовірну заборону. Однак ізраїльські експерти говорять, що це все пов'язано з Росією.

"Кожен вид непрямого втручання в цю кризу може завдати шкоди особливим відносинам між Єрусалимом та Москвою", - пояснив співрозмовник видання.

Нагадаємо, Німеччина та Фінляндія вирішують, чи дозволити Естонії передати їх 122-міліметрові гаубиці Україні.

Крім того, як повідомляло видання The Wall Street Journal, Берлін заблокував постачання гаубиць Д-30 для України.

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