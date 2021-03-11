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Ізраїль дозволив польоти до Києва під час карантину: розклад рейсів до 20 березня

Новость на русском → Ізраїль, Четвер 11 березня 2021 11:07
Ізраїль дозволив польоти до Києва під час карантину: розклад рейсів до 20 березня Фото: Літак (freepik)
Автор: Андрій Василюк

Ізраїль дозволив здійснення авіарейсів до Києва, попри карантинні обмеження, що діють в аеропорту Бен Гуріон в Тель-Авіві. Оприлюднено розклад рейсів до 20 березня.

Про це повідомляє прес-служба посольства України в Ізраїлі.

Зазначається, що згідно з рішенням уряду держави Ізраїль, обмеження в аеропорту Бен Гуріон діятимуть до 20 березня.

"За результатами вжитих посольством заходів, ізраїльською стороною було включено м.Київ до переліку міст, до яких дозволено здійснювати авіарейси. Таким чином, громадяни України можуть скористатися авіарейсами українських та ізраїльських авіаперевізників для того, щоб повернутися додому", - йдеться в повідомленні диппредставництва.

На сьогодні вилетіти з аеропорту Бен Гуріон до Києва можливо нерегулярними рейсами авіакомпаній МАУ, El Al або Israir.

Посольство звернуло увагу, що рейси авіакомпанії МАУ Київ - Тель-Авів – Київ доступні для бронювання у всіх каналах продажу і заплановані до 20.03.2021:

Fl. Des

DEP

ARR

Date

STD LT

STA LT

PS 775

KBP

TLV

10.03.2021

09:30

12:35

PS 776

TLV

KBP

10.03.2021

14:50

18:00

PS 777

KBP

TLV

10.03.2021

20:40

23:50

PS 778

TLV

KBP

11.03.2021

05:30

08:40

PS 775

KBP

TLV

11.03.2021

09:30

12:35

PS 776

TLV

KBP

11.03.2021

14:35

17:45

PS 1775

KBP

TLV

11.03.2021

18:50

22:00

PS 1776

TLV

KBP

11.03.2021

23:00

02:10

PS 775

KBP

TLV

14.03.2021

09:30

12:35

PS 776

TLV

KBP

14.03.2021

14:35

17:45

PS 777

KBP

TLV

14.03.2021

20:30

23:55

PS 778

TLV

KBP

15.03.2021

05:30

08:40

PS 777

KBP

TLV

15.03.2021

20:30

23:55

PS 778

TLV

KBP

16.03.2021

05:30

08:40

PS 775

KBP

TLV

17.03.2021

10:30

13:35

PS 776

TLV

KBP

17.03.2021

14:50

18:00

PS 777

KBP

TLV

17.03.2021

20:30

23:55

PS 778

TLV

KBP

18.03.2021

05:30

08:40

PS 775

KBP

TLV

18.03.2021

10:30

13:35

PS 776

TLV

KBP

18.03.2021

14:35

17:45

PS 777

KBP

TLV

18.03.2021

20:30

23:55

PS 778

TLV

KBP

19.03.2021

05:30

08:40

Що потрібно, аби потрапити на рейс:

1. Купити квиток.

2. За 24 години до вильоту пасажири мають подати онлайн-декларацію про стан здоров'я за посиланням.

3. Пасажир повинен мати при собі негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 годин до вильоту. Якщо пасажир перехворів COVID-19 або вакцинувався (при собі необхідно мати підтверджувальний документ), така вимога не застосовується.

4. Пасажири також мають пройти температурний скринінг в терміналі та слідувати вказівкам представників компетентних органів аеропорту.

5. Детальна інформація щодо правил перебування в терміналі аеропорту Бен Гуріон - за посиланням.

Нагадаємо, з 8 березня Ізраїль дозволив в'їзд окремим категоріям іноземців. На сьогодні мова про туристичні поїздки не йде.

Повідомлялося, що прибуття іноземців до Ізраїлю пов'язане з особливою процедурою і вимагатиме попереднього схвалення. Даний режим встановлений до 27 березня, після чого може коригуватися.

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