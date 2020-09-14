В Ізраїлі вирішили не закривати аеропорт на час карантину

Фото: турист в аеропорту (pixabay.com)

Уряд Ізраїлю вирішив не закривати міжнародний аеропорт імені Бен Гуріона на час карантину. Таке рішення було прийнято на спільній нараді міністрів транспорту, охорони здоров'я, голів МВС і МЗС.

Про це повідомляє Newsru.co.il.

Авіаційне сполучення між Ізраїлем і зарубіжними країнами буде підтримуватися в скороченому режимі. Лише заздалегідь заявлені і які отримали дозвіл рейси зможуть прибувати в Бен-Гуріон і відправлятися з повітряного порту.

При цьому наголошується, що ізраїльтяни, у яких на руках квитки, будуть мати можливість вилетіти за кордон.

Пасажири, які вирушають за кордон, будуть зобов'язані прибути в термінал за 4 години до вильоту для проходження перевірок. Допускатися в зал відправлень будуть лише ті, хто заздалегідь забронював квитки.

Нагадаємо, 18 вересня в Ізраїлі знову посилять карантин.

Крім того, раніше в Ізраїлі вирішили відновити міжнародне авіасполучення.