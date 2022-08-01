Ізраїль вимагає від ООН розпустити військову комісію по сектору Газа: названа причина

Ізраїль зажадав розпуску комісії ООН з розслідування війни 2021 року з палестинськими бойовиками, засудивши висловлювання одного з її членів як антисемітські.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У листі генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід процитував коментарі члена слідчої комісії Ради ООН з прав людини Мілуна Котарі.

"Боротьбу з антисемітизмом не можна вести одними словами, для цього потрібні дії. Настав час діяти, пора розпустити комісію. Вона не просто підтримує антисемітизм - вона його підживлює", - сказав Лапід.

Сполучені Штати та інші західні країни, включаючи Німеччину, Великобританію та Австрію, також засудили висловлювання Котарі як антисемітські.