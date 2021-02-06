"Ще одна гібридна зброя": Литва не буде застосовувати російську вакцину від COVID

Фото: російська вакцина "Супутник V" (Getty Images)

Литва не збирається закуповувати і використовувати російську вакцину від коронавірусу. Уряд вважає її поширення ще однією формою гібридного зброї.

Про це заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоне в Twitter.

Вона підкреслила, що Росія ставить пріоритетом розповсюдження вакцини в світі, а не вакцинацію власних громадян.

"Вони кажуть, що "Супутник V" - хороша вакцина, але Путін не хоче її використовувати для лікування росіян – він пропонує її світу, як ще одна гібридна зброя "розділяй і володарюй". Тут немає нічого нового, немає і нічого хорошого для людства", - написала Шимоне.

Також вона зазначила, що поки жодна країна Євросоюзу не зареєструвала вакцину. На цьому тижні Угорщина отримала першу партію вакцини "Супутник V" і може почати привки цим препаратом на наступній тиждень.

Крім цього, повідомлялося, що у Лівані зареєстрували російську вакцину від коронавіруса "Супутник V". Це вже 20-та країна, яка схвалила препарат.