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Канцлер Австрії готовий зробити щеплення російською вакциною

Новость на русском → Австрія, Неділя 07 лютого 2021 15:06
Канцлер Австрії готовий зробити щеплення російською вакциною Фото: Себастьян Курц (flickr.com mfarussia)
Автор: Юлія Струк

Канцлер Австрії Себастьян Курц готовий зробити щеплення російською вакциною від коронавірусу "Супутник V". У разі якщо її схвалять у Європі.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню Welt am Sonntag.

Канцлер хоче, щоб російська і китайська вакцини від коронавірусу виробляли в Австрії після їх схвалення.

"Австрія обов'язково спробує надати виробничі потужності відповідних вітчизняних компаній для виробництва російських або китайських вакцин. Так само як і для виробників з інших країн", - зазначив Курц.

Він підкреслив, що мова йде про те, щоб отримати якомога більше безпечної вакцини якомога швидше - незалежно від того, хто її розробив.

При цьому він готовий зробити щеплення як російським, так і китайським препаратами.

"Так, якщо вакцини будуть схвалені в Європі", - сказав політик.

Крім того, канцлер розкритикував Європейське агентство з лікарських засобів за "бюрократичне і повільне" схвалення вакцин.

Нагадаємо, раніше дослідники та представники Держдепартаменту США заявили, що Росія проводить інформаційну кампанію у країнах Латинської Америки і Східної Європи, спрямовану на дискредитацію вакцин від коронавірусу. Зокрема мова йде про Moderna і Pfizer.

Як писало РБК-Україна, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що Україна не буде використовувати вакцину "Супутник V".

При цьому РФ хоче виробляти вакцину від коронавірусу "Супутник V" на території України.

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Новини України В світі Австрія Себастьян Курц вакцина від коронавірусу
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