Канцлер Австрії готовий зробити щеплення російською вакциною
Канцлер Австрії Себастьян Курц готовий зробити щеплення російською вакциною від коронавірусу "Супутник V". У разі якщо її схвалять у Європі.
Канцлер хоче, щоб російська і китайська вакцини від коронавірусу виробляли в Австрії після їх схвалення.
"Австрія обов'язково спробує надати виробничі потужності відповідних вітчизняних компаній для виробництва російських або китайських вакцин. Так само як і для виробників з інших країн", - зазначив Курц.
Він підкреслив, що мова йде про те, щоб отримати якомога більше безпечної вакцини якомога швидше - незалежно від того, хто її розробив.
При цьому він готовий зробити щеплення як російським, так і китайським препаратами.
"Так, якщо вакцини будуть схвалені в Європі", - сказав політик.
Крім того, канцлер розкритикував Європейське агентство з лікарських засобів за "бюрократичне і повільне" схвалення вакцин.
Нагадаємо, раніше дослідники та представники Держдепартаменту США заявили, що Росія проводить інформаційну кампанію у країнах Латинської Америки і Східної Європи, спрямовану на дискредитацію вакцин від коронавірусу. Зокрема мова йде про Moderna і Pfizer.
Як писало РБК-Україна, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що Україна не буде використовувати вакцину "Супутник V".
При цьому РФ хоче виробляти вакцину від коронавірусу "Супутник V" на території України.