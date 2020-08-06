Ізраїль знімає обмеження "вихідного дня" і відновлює авіасполучення

Міністерська комісія по боротьбі з коронавірусом Ізраїлю прийняла рішення про ослаблення карантинних обмежень в країні. Зокрема, будуть зняття обмеження "вихідного дня" і відновлено міжнародне авіасполучення.

Про це повідомляє Newsru.co.il.

Повідомляється, що обмеження "вихідного дня" стосувалися, зокрема, роботи магазинів і торгових центрів по суботах. Також комісія рекомендувала відновити повітряне сполучення з іншими країнами з 16 серпня.

Для набрання чинності це рішення має бути схвалене урядом Ізраїлю.

Карантинні обмеження будуть вводитися в Ізраїлі лише в "червоних" і "помаранчевих" зонах, де зафіксовано високий показник захворюваності коронавірусом.

При цьому прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху заявив, що в разі погіршення ситуації в країні буде запроваджено повний карантин.

Нагадаємо, в середині липня уряд Ізраїлю істотно посилила карантин через різке зростання захворюваності коронавірусом. Серед обмежень було введено заборону на роботу магазинів, ТЦ, басейнів, бібліотек, музеїв та інших туристичних об'єктів з 17:00 п'ятниці до 5:00 неділі.

Крім цього, наприкінці липня Ізраїль продовжив заборону на в'їзд в країну іноземцям до вересня.

Також РБК-Україна писало, що уряд Ізраїлю закликав Україну заборонити приїзд хасидів в Умані в цьому році.