Ізраїль сформував групу для визначення кордонів за "угодою століття"

Ізраїль сформував групу, яка займеться складанням карти кордонів у рамках представленої США "угоди століття", і ця робота вже йде повним ходом. Про це заявив прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху, передає The Jerusalem Post.

Ізраїльська група, за словами Нетаньяху, буде працювати з США над визначенням кордонів.

"Мій друг президент (США Дональд) Трамп чітко заявив, що визнає суверенітет Ізраїлю в долині річки Йордан, на півночі Мертвого моря, у всіх поселеннях Іудеї та Самарії (Західний берег річки Йордан, - ред.) і на навколишній території. Ми створили ізраїльську групу, яка буде працювати з США над визначенням кордонів, яке вже почалося - і воно йде повним ходом", - заявив він.

Раніше Білий дім опублікував план врегулювання ситуації на Близькому Сході згідно "Угоди століття".

РБК-Україна писало, що Трамп представив прем'єру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху план з врегулювання конфлікту між Ізраїлем і Палестиною. Нетаньяху погодився на умови запропоновані президентом Сполучених Штатів "угоди століття". За словами прем'єра Ізраїлю, мирний план надає реальний шлях до тривалого миру в регіоні.