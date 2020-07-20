США ввели санкції проти глави Чечні

Фото: Рамзан Кадиров (kremlin.ru)

Під санкції також потрапили дружина Рамзана Кадирова і його діти

Сполучені Штати Америки ввели санкції проти лідера Чечні Рамзана Кадирова і його сім'ї. Санкції запровадили за "грубі порушення прав людини в Чеченській республіці".

Про це повідомляє прес-служба Державного департаменту США.

"У Департаменту є великий обсяг перевіреної інформації про те, що Кадиров несе відповідальність за численні грубі порушення прав людини, вчинені більше 10 років тому, зокрема катування і страти без суду", - йдеться в повідомленні.

Крім Кадирова під санкції потрапили його дружина і дві доньки.

При цьому наголошується, що мова йде про візові санкції - Кадирова і його сім'ї заборонять в'їзд на територію Сполучених Штатів.

У Держдепартаменті також закликали союзників ввести аналогічні санкції.

Нагадаємо, раніше глава Чечні звернувся до президента України Володимиру Зеленському із закликом "визначитися зі своєю позицією і підтвердити свої вибачення" за оскорбившее його відео шоу "95 Кварталу".

Раніше повідомлялося, що у Рамзана Кадирова підозра на коронавірус.