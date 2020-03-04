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Ізраїль розширив "карантинний список" до 7 країн через коронавірус

Новини » В світі     04.03.2020 - 21:37
Ізраїль розширив "карантинний список" до 7 країн через коронавірус
Ілюстративне фото (facebook com MNS GOV UA)

Усіх прибулих з країн "карантинного списку" будуть поміщати під домашній карантин

Уряд Ізраїлю в середу, 4 березня, у зв'язку з поширенням коронавіруса прийняло рішення про внесення в "карантинний список" туристів з ще п'яти європейських країн, таким чином список був розширений до 7 країн. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що 4 березня в список були включені Німеччина, Франція, Іспанія, Австрія і Швейцарія. До цього списку були Италия, Китай і Сінгапур. Тепер всі прибулі до Ізраїлю з цих країн будуть поміщені під домашній карантин на 14 днів.

Також ізраїльське Міністерство охорони здоров'я закликало скасувати всі міжнародні конференції в Ізраїлі і заборонив проведення зборів більше 5 тисяч чоловік.

Всього в Ізраїлі підтвердили 15 випадків коронавіруса. Близько 5 тисяч ізраїльтян, які прибули з "гарячих точок" поширення вірусу, перебувають під домашнім карантином.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що коронавірус не зафіксований лише у 5 з 27 країн Євросоюзу. Станом на вечір 4 березня випадки захворювання не підтвердили Словаччина, Словенія, Болгарія, Кіпр і Мальта.

Також повідомлялося, що на території 34 країн Європи зареєстровано 3 тисячі 365 випадків захворювання коронавірусом 85 летальних випадків.

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