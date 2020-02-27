Ізраїль заборонив в'їзд іноземцям з Італії через спалах коронавірусу

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Заборона набуває чинності 27 лютого

Влада Ізраїлю заборонила в'їзд в країну для іноземців з Італії у зв'язку зі спалахом коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Як повідомляється, спочатку заборона на в'їзд іноземців в країну хотіли ввести з 1 березня, однак тепер вирішено, що він набирає чинності з четверга, 27 лютого.

Таке рішення було прийнято у зв'язку з тим, що в ізраїльтянина, який повернувся з Мілана в Тель-Авів 23 лютого, виявили зараження коронавірусом. Його помістили в ізолятор в Рамат-Гані, проте до виявлення вірусу він чотири дні вільно переміщався по країні, і не виключається, що він міг заразити інших людей.

Крім того, у Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю заявили, що всі прибулі до Ізраїлю тим же рейсом, що і яка заразилася на осіб, повинні залишатися на карантин 14 днів, починаючи з дати прибуття з Італії.

Нагадаємо, відомо про два випадки інфікування коронавірусом на території Ізраїлю. Інфекцію виявили у пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess. Також відомо, що на карантині перебуває посол Ізраїлю в Китаї.

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, станом на 9:00 27 лютого у Європі зареєстровано 481 випадок інфікування коронавірусом COVID-19 с 14 смертельними випадками.