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Ізраїль розраховує збільшити обсяг товарообороту з ОАЕ до 4 млрд доларів у рік

Автор: РБК-Україна

Ізраїль розраховує в найближчі роки збільшити обсяг товарообороту з Об'єднаними Арабськими Еміратами. Влада орієнтується на показник в 4 мільярди доларів на рік.

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Про це заявив міністр розвідки Ізраїлю Елі Коен, повідомляє Reuters.

"Протягом трьох-п'яти років товарообіг між країнами сягне 4 мільярдів доларів", - зазначив Коен, а його представник додав, що мова йде про річний показник.

Багато представників бізнесу Ізраїлю і ОАЕ вже підписали угоди про співпрацю. Ізраїльський авіаперевізник Israir заявив про резервування слотів для перельотів в Емірати, очікуючи зростання туристичного потоку між країнами.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль і ОАЕ почнуть співпрацю у сфері фінансів.

Нагадаємо, у серпні Ізраїль та ОАЕ за посередництва США підписали договір про нормалізацію відносин між країнами. Емірати стали третьою країною арабського світу з дипломатичними відносинами з Ізраїлем, після Єгипту та Йорданії.

Минулого тижня стало відомо, що Сербія перенесе посольство до Єрусалима.

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