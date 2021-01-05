ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У США заблокували рішення Трампа про санкції проти кримінального суду в Гаазі

США, Вівторок 05 січня 2021 22:38
У США заблокували рішення Трампа про санкції проти кримінального суду в Гаазі
Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: Игорь Литвиненко

Окружний суддя в США не дозволила адміністрації президента Дональда Трампа ввести санкції проти співробітників Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі. Указ Трампа суд визнав таким, що порушує свободу слова.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Таке рішення було прийнято в понеділок, 4 січня.

"Суд бере до уваги зацікавленість уряду в захисті своїх зовнішньополітичних прерогатив і максимальному підвищенні ефективності своїх політичних інструментів. Тим не менш, міркування національної безпеки не повинні ставати талісманом, що використовуються для захисту від незручних позовів", - йдеться в пояснювальній записці судді.

Нагадаємо, в червні 2020 року Дональд Трамп розпорядився ввести санкції проти чотирьох співробітників МКС. Це пов'язано з тим, що вони намагалися розслідувати дії американських військових.

Питання введення санкцій проти співробітників МКС обговорювалося в Білому домі ще в 2018 році. Тоді Вашингтон погрожував санкціями суддям за їх готовність розслідувати можливі злочини американських військових в Афганістані.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Сполучені Штати АмерикиМеждународный уголовный судДональд ТрампСанкції

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся