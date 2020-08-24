Ізраїль продовжив заборону на в'їзд іноземців до жовтня

Уряд Ізраїлю продовжив заборону на в'їзд іноземцям до 1 жовтня. Без обов'язкового карантину можуть в'їжджати лише ізраїльтяни або резиденти країни з "зеленої зони".

Про це повідомляє Hamodi.

Відповідне рішення було прийнято у зв'язку з пандемією коронавіруса.

Зараз в "зелену зону" входять Великобританія, Словенія, Нова Зеландія, Грузія, Данія, Австрія, Канада, Естонія, Італія, Фінляндія, Латвія, Німеччина, Угорщина, Греція, Литва, Хорватія, Болгарія, Кіпр, Гонконг і Руанда.

Таким чином, прибулі з інших країн громадяни зобов'язані будуть пройти 14-днейвный карантин.

Раніше РБК-Україна писало, що Словенія внесла Україну в "червоний список" країн, тепер українцям для в'їзду необхідний негативний ПЛР-тест на коронавірус.

Також повідомлялося, що з 1 вересня Єгипту вводить додаткові обмеження для туристів, тепер при в'їзді в будь-яку частину країни необхідний негативний тест на COVID-19.

Крім цього уряд Ізраїлю звернулося до президента України Володимиру Зеленському заборонити в цьому році паломництво в Умань.