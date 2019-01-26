Помпео закликав інші країни визнати Гуайдо президентом Венесуели

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Держсекретар США назвав уряд Мадуро "незаконною мафіозною державою"

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео під час засідання Ради безпеки ООН закликав світову спільноту підтримати опозицію Венесуели та визнати Хуана Гуайдо президентом країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За словами Помпео, країни мають визначитися кого вони підтримують.

"Настав час для кожної країни обрати, на чиєму вона боці. Більше жодних зволікань, жодних ігор. Або ви разом з силами свободи, або ви в союзі з Мадуро та його хаосом", - наголосив держсекретар США.

Помпео зазначив, що економічний колапс у Венесуелі та потік біженців з країни до інших держав є загрозою для міжнародної безпеки та миру. Держсекретар оцінив потік біженців з Венесуели у 3 мільйони осіб.

Крім того, Помпео відкинув вимогу Мадуро повернути з країни американських дипломатів та заявив, що уряд Мадуро, який він назвав "незаконною мафіозною державою", зруйнував економіку Венесуели.

"Не випробовуйте Сполучені Штати в нашій рішучості захищати своїх людей", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада Європейського союзу закликала президента Венесуели Ніколаса Мадуро оголосити дострокові президентські вибори в країні протягом найближчих днів.

Раніше РБК-Україна писало, що Мадуро під час прес-конференції привітав рішення влади США скликати засідання Ради безпеки ООН.

"Ласкаво просимо на дебати. Це те, чого ми хотіли. Майк Помпео випередив мене. Спасибі, Майк", - заявив Мадуро.