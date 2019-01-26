Франція, Іспанія та Німеччина вимагають проведення виборів у Венесуелі

Фото: протести в Венесуелі (з відкритих джерел)

Країни вимагають оголошення виборів протягом 8 днів

Сьогодні, 26 січня, Франція та Іспанія заявили, що вимагають від президента Венесуели Ніколаса Мадуро оголошення про проведення дострокових виборів протягом 8 днів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами президента Франції Еммануеля Макрона та прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчеса, якщо Мадуро відмовиться проводити вибори, то країни визнають тимчасовим виконувачем обов’язки президента Хуана Гуайдо.

Крім того, речниця німецького уряду Мартіна Фіц заявила, що Німеччина також готова визнати Гуайдо тимчасовим в. о. президента Венесуели, якщо не буде оголошено вибори. Фіц зазначила, що Німеччина у цьому питанні буде тісно співпрацювати з іншими країнами Євросоюзу.

Нагадаємо, що лідер венесуельської опозиції, який оголосив себе тимчасовим президентом країни, Хуан Гуайдо заявив, що дострокові вибори президента Венесуели можуть пройти протягом 6-9 місяців.

Раніше президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що готовий зустрітися з Гуайдо "де завгодно і коли завгодно". До цього мексиканський лідер Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив про готовність виступити посередником між конфліктуючими сторонами Венесуели.

23 січня Гуайдо проголосив себе тимчасовим президентом і пообіцяв провести дострокові вибори. Мадуро, який переміг на минулих виборах, назвав опозиційного лідера неконституційним президентом. США, Канада, більшість країн Латинської Америки, а також ряд інших держав офіційно визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. Мадуро підтримали Росія, Туреччина, Китай, а також Куба і Болівія.