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Ізраїль припинив роботу своїх посольств в усіх країнах

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Ізраїль припинив роботу своїх посольств у зв'язку з страйком

Ізраїль оголосив про закриття своїх посольств по всьому світу. Про це повідомляє видання The Times of Israel.

Видання пише, що причиною є страйк, оголошений робочим комітетом Міністерства закордонних справ і Міністерства оборони Ізраїлю.

У МЗС країни заявили, що Міністерство фінансів спробувало скоротити витрати ізраїльських дипломатів і представників по всьому світу і застосувати нові правила звітності заднім числом.

Зокрема, Ізраїль закрив дипломатичну місію в Україні. Зазначається, що тепер жоден громадянин не матиме права в'їхати на територію посольства чи консульства.

РБК-Україна писало, міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Каца раніше повідомляв, що Україна відкриє в Єрусалимі Офіс інновацій та інвестицій. Майбутній офіс стане відділенням посольства України.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує ратифікації Угоди про вільну торгівлю з Ізраїлем після обрання нового складу Кнесету на виборах 17 вересня.

На початку серпня Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем

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