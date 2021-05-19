Ізраїль зазнав удару з території Лівану і відкрив вогонь у відповідь

На тлі антитерористичної операції Ізраїлю північні райони країни зазнали ракетного удару з території Лівану. Ракети не завдали шкоди, але ізраїльська сторона відкрила вогонь у відповідь з артилерії.

Про це йдеться в повідомленні Армії оборони Ізраїлю в Twitter .

Повідомляється, що з території Лівану було випущено чотири ракети, сирени звучали в Хайфі та її околицях. За даними військових, одну ракету перехопила система "Залізний купол", одна впала в поле і ще дві - в Середземному морі біля узбережжя Ізраїлю. У відповідь артилерійські сили Армії оборони Ізраїлю атакують ряд цілей на території Лівану.

Місцеві ЗМІ пишуть, що загиблих і постраждалих в результаті самого обстрілу немає, але дві особи отримали легкі травми, намагаючись сховатися.

Зазначимо, протягом останнього тижня боїв між Ізраїлем і угрупованнями в секторі Газа було два випадки ракетних ударів з території Лівану і один - з території Сирії. Ізраїль вважає, що подібні атаки здійснили палестинські угруповання.