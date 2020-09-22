Ізраїль підтримує проект створення Меморіального центру Голокосту в Бабиному Яру, - посол

Влада Ізраїлю підтримує будівництво Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" (МЦГБЯ) і сподівається, що незабаром цей проект буде втілено в життя.

Про це інтерв'ю LB.ua заявив посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон.

"Головою наглядової ради цього центру є Натан Щаранський - людина широко відома, і ми повністю довіряємо йому в тому, що він робить. Так, ми підтримуємо цей проект. Ми бачимо важливість наявності такого освітнього проекту в Бабиному Яру. Дуже добре, що є офіційний представник від України в Наглядовій раді. І я сподіваюся, що скоро цей проект буде втілено в життя", - зазначив він.

За словами дипломата, головна причина відсутності такого комплексу в Україні до сьогоднішнього дня - зайві конфлікти й дискусії, які відбуваються навколо самого проекту.

Посол також переконаний, важливо, щоб у підсумку Україна отримала не просто Меморіальний комплекс, але ще й освітній центр.

"Я бачу реальну причину в тому, що навколо нього багато конфліктів, дискусій з приводу того, яким він має бути, що там має бути і так далі. Давно пора увічнити пам'ять багатьох тисяч євреїв, загиблих у Бабиному Яру. Я вважаю, що там має бути освітній центр, не просто меморіал, але й освітній центр", - сказав посол.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підтримав ініціативу створення Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" і закликав до якнайшвидшої реалізації комплексу.

У вересні центр "Бабин Яр" заявив про створення громадської ради, до якої увійшли відомі українські діячі культури, дипломати, громадські діячі та експерти. Члени ради обговорили та підтримали ключові, творчі, соціально-освітні проекти і проекти на території, над якими команда Меморіального центру працювала останні 9 місяців.

Раніше учасники Kyiv Jewish Forum 2020 також висловили свою підтримку проекту будівництва меморіалу і музею на території Бабиного Яру у Києві, реалізацією якого займається команда Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" на кошти міжнародної групи.