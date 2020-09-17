Створення меморіалу Голокосту "Бабин Яр" - відповідальність демократичного суспільства, - KJF

Фото: Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр"

Учасники Kyiv Jewish Forum висловили підтримку Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр"

Відновлення пам'яті про всіх убитих в часи Голокосту, боротьба з антисемітизмом - ключові виклики, які сьогодні стоять перед всім світом, так і перед Україною.

Про це заявив правозахисник, дисидент і голова наглядової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" Натан Щаранський, говориться в підсумковому звіті Kyiv Jewish Forum, в якому взяли участь громадські та державні діячі Ізраїлю, Польщі, України й США.

У звіті також зазначається, що одна з дискусійних панелей форуму була присвячена майбутньому меморіалу Голокосту і музею у Бабиному Яру, який реалізується на кошти приватних міжнародних донорів.

"Ми повинні зробити все, щоб відновити пам'ять про кожну людину. Україна показує Європі і світові, як важливо відновити пам'ять про Голокост. Водночас наша боротьба з глобальним антисемітизмом також дуже важлива", - заявив Натан Щаранський.

Учасник форуму відзначили, що будівництво сучасного меморіального комплексу на місці трагедії Бабиного Яру сьогодні - це відповідальність розвитку демократичного суспільства для увічнення пам'яті жертв масової страти і виховання майбутніх поколінь в толерантному демократичному світі.

"Проект отримує підтримку міжнародних донорів, українських властей і міжнародної єврейської громади. Це означає, що ідея гідного збереження пам'яті жертв трагедії Бабиного Яру вперше за роки незалежності України отримала реальний шанс на реалізацію", - йдеться у звіті Kyiv Jewish Forum 2020.

Нагадаємо, Kyiv Jewish Forum 2020 проходив у режимі онлайн у партнерстві з ізраїльським виданням The Jerusalem Post.

Учасником форуму також став президент України Володимир Зеленський. Спікерами виступили президент Всесвітнього Єврейського Конгресу Рональд Лаудер, заступник прем'єр-міністра Ізраїлю Бені Ганц, спеціальний посланник США з моніторингу та боротьби з антисемітизмом Элан Карр, рабин лорд Джонатан Сакс, генеральний директор Американського Єврейського Комітету Девід Харріс, президент Єврейської Ради Співдружності лорд Мендельсон, ізраїльський правозахисник і голова Голокосту Меморіального центру "Бабин Яр" Натан Щаранський та інші.