Відбулося перше засідання громадської ради Меморіального центру "Бабин Яр"

Збори громадської ради будуть проходити раз в квартал
Відбулося перше засідання громадської ради Благодійного фонду "Меморіал Голокосту "Бабин Яр" у новому складі. До громадської ради увійшли видатні діячі культури, дипломати, громадські діячі та експерти.
Про це повідомляє прес-служба фонду.
Наголошується, що під час засідання членами ради були обговорені та підтримані ключові наукові, творчі, соціально-освітні проєкти та проєкти на території, над якими команда Меморіального центру працювала останні 9 місяців.
"Громадська рада - це платформа для діалогу з суспільством та експертним середовищем. Ми працюємо зі складною та чутливою для суспільства та країни темою. Тому для нас вкрай важливо чути та враховувати різні позиції громадськості", - зазначив генеральний директор Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" Макс Яковер.
Збори громадської ради будуть проходити раз у квартал.
Відомо, що до складу ради серед інших увійшов Борис Забарко, голова Асоціації євреїв-колишніх в'язнів гетто і нацистських концентраційних таборів, директор науково-просвітницького центру "Пам'ять Катастрофи", який вижив під час Голокосту. Він наголосив на важливості створення меморіалу пам'яті жертв Бабиного Яру у Києві.
"З кожним роком людей, що вижили у цій трагедії, стає менше. У всіх країнах є музеї, які розповідають цю історію. А в нашій країні, де відбулися такі страшні події, музею немає досі. Це ганьба та сором для усіх нас, для мене особисто. Ми не маємо права не побудувати цей музей", - зазначив Забарко.
Крім Забарко, до складу громадської ради меморіального центру також увійшли:
Склад громадської ради буде розширюватися. Наступна зустріч громадської ради планується в грудні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" озвучить територію заповідника до 29 вересня.