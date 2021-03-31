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Pfizer заявила про 100% ефективності своєї COVID-вакцини для дітей від 12 до 15 років

Новость на русском → США, Середа 31 березня 2021 14:28
Pfizer заявила про 100% ефективності своєї COVID-вакцини для дітей від 12 до 15 років Фото: вакцина Pfizer виявилася на 100% ефективною для дітей від 12 до 15 років (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Компанія Pfizer заявила 31 березня, що її вакцина проти COVID-19 виявилася на 100% ефективною для підлітків віком від 12 до 15 років. Результати були отримані в ході третього етапу клінічних випробувань.

Про це повідомляє CNBC з посиланням на заяву компанії.

Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла заявив про плани представити нові дані про вакцину, яка розроблена у партнерстві з німецьким виробником препаратів BioNTech, "якомога швидше". Він висловив сподівання, що діти в цій віковій групі зможуть отримати щеплення до початку нового навчального року.

"Ми виступаємо за якнайшвидше розширення дозволу нашої вакцини для використання у молодших групах населення", - сказав Бурла.

У дослідженні взяли участь 2260 учасників у США. У групі з плацебо зафіксували 18 підтверджених інфекцій Covid-19, а в групі, яка отримувала вакцину, не підтвердили зараження, повідомила компанія. Відтак, визнано ефективність вакцини на 100%. У компанії зазначають, що вакцина добре переносилася, а побічні ефекти, зазвичай, відповідали тим, що спостерігаються у дорослих.

Pfizer також заявила, що вакцина викликала "стійку" реакцію антитіл у дітей, що перевищувала реакцію у вакцинованих у віці від 16 до 25 років.

Вакцину Pfizer вже дозволено використовувати в США людям від 16 років.

Нагадаємо, компанії Pfizer BioNTech планують у квітні розпочати випробування ліофілізованої (Ліофілізація - метод осушення холодом з виморожуванням вологи) версії вакцини проти COVID-19. Якщо буде доведена її безпечність, це може полегшити зберігання препарату для вакцинації населення у віддалених місцевостях.

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