В Ізраїлі вже понад 50% населення повністю вакциновано від COVID

В Ізраїлі 4 655 955 громадян отримали дві дози COVID-вакцини Pfizer, 5 203 644 мешканців країни отримали принаймні одну дозу. Відтак, понад 50% населення Ізраїлю, де проживає 9 300 000, повністю вакциновані.

Про це повідомляє Globes.co.il з посиланням на останні дані Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю.

"За останніми даними Міністерства охорони здоров’я, понад 50% населення Ізраїлю, де проживає 9 300 000, повністю вакциновані. 4 655 955 ізраїльтян наразі отримали дві вакцинації Pfizer, тоді як загалом 5 203 644 ізраїльтян отримали принаймні один укол вакцини Pfizer", - пише видання.

При цьому міністр охорони здоров’я країни Юлі Едельштейн наголосила, що наразі залишається суворе дотримання інструкцій, "щоб COVID не повернувся".

Вчора в Ізраїлі було виявлено лише 470 нових випадків захворювання на COVID-19, у середу минулого тижня - 1517 випадків. У лікарнях перебувають 482 тяжкохворих, що є найнижчим показником з грудня.

З початку пандемії 6157 ізраїльтян померли від коронавірусу, у 830 515 ізраїльтян діагностували COVID-19.