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Ізраїль атакував позиції ХАМАС у відповідь на запуск ракет

Новини » Надзвичайні події     27.06.2020 - 06:48
Ізраїль атакував позиції ХАМАС у відповідь на запуск ракет
Фото: ХАМАС (з відкритих джерел)

Про постраждалих не повідомляється

Армія оборони Ізраїлю в ніч на суботу, 27 червня, завдала авіаударів по військових позиціях палестинського руху ХАМАС. Так військові відповіли на запуск двох ракет із сектора Гази.

Про це в Twitter повідомляє армія Ізраїлю.

Ракети з секта Гази були випущені ввечері в п'ятницю, 26 червня, палестинськими радикалами. Одна з ракет розірвалася неподалік населеного пункту, проте обійшлося без жертв. Також не надходило жодної інформації про збитки.

Ізраїльське державне радіо Kan нагадало, що раніше ХАМАС випускав по одній ракеті. Ці випадки зафіксовані 27 березня, 6 травня і 15 червня. Тоді Військово-повітряні сили Ізраїлю у відповідь атакували десятки об'єктів Хамасу по всьому сектору Гази.

Нагадаємо, 23 лютого Ізраїльські військові зафіксували запуск 20 ракет з боку сектора Гази.

Ще раніше, 8 лютого, у відповідь на атаки ХАМАС ізраїльські танки атакували два військові пости цього угруповання.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ХАМАСІзраїль
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