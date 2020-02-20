Ізраїль та Палестина домовилися про завершення торгової війни

Ізраїль і Палестина уклали угоду, щоб завершити торговий спір, який тривав п'ять місяців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У заяві Міністерства оборони Ізраїлю кажуть, що "бойкот телятини скасовано, торгівлю з Палестиною буде відповідним чином відновлено".

Наголошується, що торговий спір виник у вересні 2019 року. Тоді Палестина оголосила про бойкот ізраїльської телятини. У свою чергу Ізраїль заявив, що це завдало місцевим фермерам збитків у 70 млн доларів. У січні 2020 року уряд Ізраїлю оголосив про припинення імпорту всієї сільськогосподарської продукції з території, контрольованої Палестиною. У лютому 2020 Міністерство оборони Ізраїлю заборонило будь експорт палестинських товарів через Йорданію.

Нагадаємо, раніше палестинський лідер Махмуд Аббас заявив про прихильність миру з Ізраїлем. За словами лідера Палестини, "мирний план Трампа" не може забезпечити мир у регіоні, оскільки він порушує міжнародне право. При цьому Аббас зазначив, що не проти єврейського народу, а проти "будь-якого, хто нападає на Палестину, незалежно від релігії".

Раніше постійний представник Ізраїлю при ООН Дані Данон заявив, про готовності Ізраїлю приступити до прямих переговорів з Палестиною щодо врегулювання конфлікту на Близькому Сході.