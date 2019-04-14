Ізраїль відправить на Місяць новий космічний апарат

Фото: Біньямін Нетаньяху flickr.com/israelipm)

Нетаньяху пообіцяв підтримку місяцеходу "Берешит-2"

Ізраїль відправить на Місяць нову космічну станцію "Берешит-2". Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, передає РБК-Україна з посиланням на Jerusalem Online.

За його словами, держава візьме участь у запуску другого космічного апарата на Місяць.

"Я сподіваюся, що друга спроба буде успішною, і ми дійсно станемо четвертою країною, яка здійснить штатну посадку на Місяць. Ми будемо намагатися знову і знову, поки не доб'ємося успіху, і я вважаю, що у нас буде більше шансів на успіх вже вдруге", - зазначив Нетаньяху.

Нагадаємо, увечері 11 квітня при посадці розбився приватний ізраїльський космічний апарат "Берешит". Причини аварії поки невідомі, за попередніми даними у нього виникли проблеми з двигуном. Його будівництво почалося в рамках конкурсу Google Lunar X Prize 8 років тому, загальні витрати на місію склали близько 100 млн доларів.

21 лютого американська компанія SpaceX вивела "Берешит" на траєкторію польоту до Місяця. 5 квітня апарат перейшов на місячну орбіту, а Ізраїль став сьомою країною, яка досягла природного супутника Землі.

Раніше також повідомлялося, що SpaceX запустила Falcon Heavy з саудівським супутником.