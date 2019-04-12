SpaceX запустила Falcon Heavy із саудівським супутником

Фото: Falcon 9 (twitter.com/spacex)

Супутник Arabsat-6A був успішно виведений на орбіту

Ракета Falcon Heavy компанії SpaceX Ілона Маска стартувала з космодрому в штаті Флорида і успішно вивела на орбіту саудівський супутник Arabsat-6A. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт компанії Twitter.

"Підтверджено успішне розгортання Arabsat-6A на геосинхронній орбіті передачі — завершення першої комерційної місії Falcon Heavy!!, - йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що на майданчики на мисі Канаверал успішно приземлилися два підсилювача і центральний блок важкої ракети.

Раніше SpaceX перенесла перший комерційний запуск ракети Falcon Heavy на 10 квітня, так як у цей день очікувалися кращі погодні умови, але в підсумку запуск відбувся 11 квітня за місцевим часом.

У компанії заявляють, що Falcon Heavy є найпотужнішою ракетою з тих, що знаходяться в експлуатації.

Нагадаємо, ізраїльський космічний апарат Beresheet компанії Space IL, доставлений раніше SpaceX на орбіту, при спробі здійснити посадку розбився об поверхню Місяця.