Ізраїль надіслав додаткові сили на кордон з Палестиною

Ізраїль направив на кордон з Палестиною додаткові бойові підрозділи через день після презентації мирного плану президента США Дональда Трампа з врегулювання конфлікту на Близькому Сході. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Армії оборони Ізраїлю в Twitter.

Повідомляється, що таке рішення Армія оборони Ізраїлю у зв'язку з можливою ескалацією конфлікту.

"Після проведення оцінки поточної ситуації на місцях було прийнято рішення посилити дивізію Іудея і Самарія (ізраїльське позначення Західного берега річки Йордан - ред.) і дивізію Газу (знаходяться в прикордонних районах з Палестиною - ред.) додатковими бойовими підрозділами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 28 січня Трамп презентував мирний план по Близькому Сходу. Згідно з планом пропонується визнати дві незалежні держави Ізраїль і Палестину. При цьому столицею Палестини пропонується зробити частину Східного Єрусалиму.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху схвалив план Трампа, назвавши його реальним шансом до тривалого миру в регіоні. При цьому президент Палестини Махмуд Аббас відкинув "угоду століття", назвавши її змовою проти палестинського народу. Також Аббас зазначив, що Палестина готова до переговорів з Ізраїлем за участю міжнародних партнерів.