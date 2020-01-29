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США пропонують зробити столицю Палестини всередині Єрусалима

Новини » В світі     29.01.2020 - 19:46
США пропонують зробити столицю Палестини всередині Єрусалима
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Столиця Палестини може отримати назву Аль-Кудс

Новий мирний план президента США Дональда Трампа з врегулювання конфлікту на Близькому Сході передбачає створення столиці Палестини в Східному Єрусалимі. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що згідно "угоду століття" Трампа пропонується створення столиці Палестини на території міста Абу-Дис, який територіально знаходиться в Східному Єрусалимі.

"Суверенна столиця Держави Палестина повинна знаходитися в частині Східного Єрусалима, розташованої у всіх районах на схід і північ від існуючого бар'єру безпеки, включаючи Кафр-Акаб, східну частину Шуафата і Абу-Дис, і могла б бути названа Аль-Кудс або інша назва, визначене Державою Палестина", - йдеться в документі.

Нагадаємо, 28 січня був офіційно представлений мирний план Трампа з врегулювання конфлікту на Близькому Сході. Згідно з документом США пропонує створення двох суверенних держав-Ізраїлю та Палестини.

В Ізраїлі схвалили мирний план Трампа. За словами прем'єр-міністра Биньямиина Нетаньяху, він надає реальний шлях до тривалого миру в регіоні.

При цьому президент Палестини Махмуд Аббас відкинув "угоду століття", назвавши її змовою проти палестинського народу. Також Аббас зазначив, що Палестина готова до переговорів з Ізраїлем за участю міжнародних партнерів.

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