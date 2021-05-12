Ізраїль назвав умову припинення ракетного обстрілу сектора Газа

Він розповів, коли Ізраїль припинить обстріл сектора Газа.

"Армія оборони Ізраїлю продовжить атакувати і принесе повний і довгостроковий мир. Тільки коли ми досягнемо цієї мети, ми зможемо говорити про "тишу". На даний момент немає дати закінчення атак", - заявив він.

За словами міністра, за останні кілька годин армія Ізраїлю здійснила серію серйозних атак.

"Ми атакували загони командирів і значну інфраструктуру ХАМАС, і ми продовжимо захищати всіх жителів Ізраїлю", - сказав Ганц.

Голова Міноборони заявив, що "Ізраїль не буде брати до уваги моральні проповіді від будь-якої організації або установи про право захищати ізраїльських громадян".