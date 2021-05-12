Израиль назвал условие прекращения ракетного обстрела сектора Газа

Он рассказал, когда Израиль прекратит обстрел сектора Газа.

"Армия обороны Израиля продолжит атаковать и принесет полный и долгосрочный мир. Только когда мы достигнем этой цели, мы сможем говорить о "тишине". В настоящее время нет даты окончания атак", - заявил он.

По словам министра, за последние несколько часов армия Израиля осуществила серию серьезных атак.

"Мы атаковали отряды командиров и значительную инфраструктуру ХАМАС, и мы продолжим защищать всех жителей Израиля", - сказал Ганц.

Глава Минобороны заявил, что "Израиль не будет принимать во внимание моральные проповеди от какой-либо организации или учреждения о праве защищать израильских граждан".